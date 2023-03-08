價格調降可期 電動車長線俏

研究機構預估，電池價格預期在今年第二季會有20％至25％的下滑，甚至是回到2021年的水準，因此對一些尚未公布上市資訊的車款來說，將會有更大的價格調整空間，最終有機會刺激電動車的終端需求，因此整體電動車相關產業可分批布局。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，電動車在全球各地已經飛速發展，但作為基礎設施的充電樁發展卻仍然滯後。美國已提出未來五年撥款50億美元用於充電樁建設，歐洲各地的發展不均，成熟地區可望由政策驅動轉為需求驅動，發展滯後的地區可望在政策支持下快速發展。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，全球電動車市場持續擴大，各主要國家與區域也制定出明確的發展目標，期望逐漸提升電動車的滲透率以及強化相關建設。在政策目標的引導下，也持續帶動電動車產業鏈發展，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在環保意識日益抬頭下，電動車市場已不可逆，各國政府紛紛祭出刺激政策，除祭出相關補貼政策外，美國、歐洲、日本及大陸均要求汽車業者將碳排放量在2025年時減至2015年碳排放量的60％至70％，激勵業者開發電動車。

EV-Volumes資料顯示，去年全球電動車出貨量近1,000萬輛，年成長超過50％，其中最大電動車銷售國家大陸貢獻約600萬輛至660萬輛，年成長約50％，預估今年全球電動車出貨量將達1,388萬輛，年成長35％，電動車滲透率由去年的12.5％上升至今年的16.3％，電動車的高成長力道將為相關供應鏈帶來爆發性商機。