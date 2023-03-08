迎陸解封 精品基金有潛利

去年大陸經歷了嚴格的動態清零政策，民眾非必要消費大幅縮減，奢侈品銷售也跟著受影響。法人表示，隨著大陸經濟重啟，壓抑已久的消費需求可望明顯回溫，加上官方最新政府工作報告指出，將把擴大內需消費、增加民眾收入等，列入今年經濟發展優先重點，精品企業有機會連帶受惠，建議投資人加碼相關基金布局。

根據貝恩諮詢報告統計，大陸原為全球最大奢侈品市場，去年在疫情管控措施下，連續五年快速增長的市場態勢宣告終結，營收年減10％，但隨著經濟回歸正常化，預計今年第一季結束前，大陸奢侈品市場將重歸正向發展，年中有機會恢復至2021年水準，相關產業獲利值得期待。

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，國際精品企業營運近年受中國封控影響不小，但近期仍開出漂亮財報，營收成長主要受惠於強勢美元下，歐、美兩地奢侈品消費大量增加，彌補大陸市場減少的缺口。

而依美國銀行（BOA）最新報告，大陸去年累計家庭超額儲蓄估計近人民幣6兆元、約合新台幣27兆元，預期在民眾需求快速釋放、大量增加的儲蓄下，將帶動今年大陸奢侈品銷售有機會再現榮景，為全球精品企業重添營運動能。

羅嘉德認為，從摩根士丹利統計去年全球奢侈品銷售狀況顯示，大陸的奢侈品人均支出僅55美元，遠遠落後於美國人均280美元、韓國人均325美元，顯示大陸在奢侈品市場仍然有很大的成長空間。且相較於其他新興市場，大陸有著更多的中高收入消費者，預計2030年人數還會翻倍，這也意味著大陸精品消費市場未來尚有巨大潛力等待挖掘。

儘管今年面臨經濟衰退疑慮，但各精品企業的最新財報仍呈現穩健增長趨勢，各家業者甚至繼續調漲售價，可見奢侈品市場受景氣下行影響有限的特性，尤其今年在大陸消費市場復甦下，全球精品產業正迎向新的機遇與動能，值得投資人納入投資配置重點。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen分析，疫情封鎖措施結束後經濟重啟，受惠高儲蓄率及高端消費者的財富效應，奢侈品方面則聚焦於精品電子商務公司。

此外，精品電子商務的總潛在市場規模龐大，成長驅動因子遠較成熟奢侈品牌公司吸引人，值得留意。