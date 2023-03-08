兩大考量 首選投資級債

債券在經過去年百年難得一見的大跌走勢後，今年雖然是債券年，可進場投資債券，但法人認為，目前布局信用債市場考慮二大因素，即債券天期及信用風險，因此，對於保守的投資人而言，投資級債仍是較理想的標的。

TAROBO大拇哥投顧表示，今年初以來資金明顯且持續流入投資級信用債基金，國際投行也認為今年是多年不見的「債券年」，近期重新調整了對於信用債市場的看法。

國泰投顧指出，去年美國聯準會（Fed）有很大的升息壓力以抑制通膨，然而目前美國核心通膨年增率已降至5.6％，基準利率則大升至4.5％至4.75％區間，實質基準利率逐步往0％靠近，顯示Fed貨幣政策已逐步展現成效，預期升息壓力將不如先前沉重，債市表現可望獲得提振。

TAROBO大拇哥投顧認為，2025年至2026年即將遇上全球高收益的到期高峰，企業再融資壓力可能會在今年底或是明年開始出現，好消息是今年初以來的強勁資金流入配置需求已經部分緩解部分高成本企業的融資壓力，壞消息則是利率上行風險將對這些企業產生更久的負面影響。債券配置上，在面臨利率上行路徑不確定性高的環境下，需更加留意債券天期的配置和企業信用風險，配置上還是建議以投資級信用債為主。

國泰投顧建議，投資等級債有高殖利率優勢，其中尤其看好亞洲投資等級債。