專家操盤 美盛基建基金穩求勝

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在參議院聽證會上，釋出可能加快升息步伐、最終利率水準可能會高於之前預期的鷹派言論，引發全球金融市場波動再起。

資產管理業者表示，近期數據顯示美歐通膨比預期黏著，讓美歐央行本波的升息循環必須走得更高更遠，再加上氣候通膨、全球供應鏈重組、高齡化導致就業市場失衡，以及地緣政治風險等結構性因素，全球難以回到疫情前長期低利率、低通膨的環境，抗通膨資產是今年及中長期投資組合中不可或缺的要角。

在主要資產類別當中，基礎建設向來被視為通膨環境下的布局首選。基礎建設公司旗下擁有鐵路、道路、橋樑、機場、公用事業、能源管線、通訊塔等實體資產，加上多數基礎建設公司受到政府監管，或是有特許經營權或長期契約支持，有通膨及利率風險轉嫁機制，使其營運及獲利前景不會受到通膨或利率上揚侵蝕而維持穩健。

根據麥格理資產管理今年投資展望，歷史經驗顯示，在通膨高於平均期間，基礎建設股票平均年化報酬率為11.6％、明顯優於美國股市平均5.6％及美國債市平均4.6％的表現。

根據理柏資訊統計，國內核備4檔境外基礎建設產業型基金績效，美盛基礎建設價值基金2年漲幅超過24％、2年的年化夏普值達0.71，均居四檔基金之冠。由於夏普值代表投資該基金承擔每一單位風險可以得到多少報酬，夏普值越高越好，展現此基金經理團隊在追求報酬時，也不忘控管基金淨值的波動風險。

美盛基礎建設價值基金今年榮獲2022年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎設施」《最佳表現定期定額基金大獎／同級最佳》獎項肯定，第二度榮獲指標年度台灣基金獎肯定。美盛基礎建設價值基金是由全球最大專注於上市基礎建設股票的投資團隊操盤，長期為許多機構法人及政府退休基金管理資產，有基礎建設投資專家稱號。