基建基金添新兵 三優勢有潛利

去年是21世紀以來的第一個高通膨、高利率的投資年代，儘管通膨已見頂，但今年主軸仍圍繞在抗通膨，利率恐將居高不下。應對高利率高通膨，還要對抗股市高波動，基礎建設相關資產預料將成為投資界下一波浪潮，有利投資人積極參與新浪潮行情。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，投資全球上市基建公司的組合具有三大優勢，一是新的收益：2003年至2022年全球基礎建設股票道瓊基礎建設指數，累積報酬率超過611％，超過全球股票MSCI世界指數的報酬率441％，換算成年化報酬更是超過10％。

二是較高股利：基礎建設公司有民生建設剛性需求支撐，營運現金流較為確定，觀察去年全球基礎建設股票道瓊基礎建設指數股利率為4.03％，相較全球股票MSCI世界指數的2.47％，提供較高的股利率。三是較低波動：基礎建設公司較不受景氣循環影響，全球基礎建設股票道瓊基礎建設指數（14.2％）相較於對抗通膨的能源股MSCI能源指數（29.9％）的波動度更低。

匯豐投信即將募集發行的匯豐全球基礎建設收益基金，匯豐投信表示，基礎建設與民生需求息息相關，即便在近年市場雜音較多的環境下，基礎建設股票預估每股盈餘及股利率仍將持續攀升，尤其去全球化是國際的一個局勢，各國政府投入大量資金強化自身基礎建設實力，包括美國、大陸以及G7大國投資子彈預估將超過2.8兆美元，因此基礎建設未來的潛力無窮。

劉柏廷強調，該基金投資於全球上市的基建企業，其範圍遍及公用事業、通訊服務、大眾運輸以及能源轉型，從而取得多元的收益來源。隨著全球對基建行業的需求與日俱增，在未來數十年內，無論是成熟市場或新興市場的基建市場都會有可觀的增長。

匯豐投信指出，統計2003年至2022年道瓊基礎建設指數成立20個完整年度來看，夏季、與冬季旅遊旺季，往往也是基礎建設類股表現較好的時間點，其中尤以第二季平均報酬率為4.91％，為各季度最高。與其猜測何時停止升息、軟硬著陸等時機，布局較不受景氣影響且抗通膨的基礎建設將是不錯的選擇。