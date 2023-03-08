兩訊號釋出 陸新經濟ETF買點到

大陸自去年開始祭出多項政策穩經濟後，資金不斷透過港股通投資科技類股，法人表示，此舉凸顯外資看好大陸經濟在疫後、政策鬆綁後的復甦，同時大陸版的ChatGPT與遊戲版號正常化，促使大陸新經濟族群的兩大買點訊號浮現，當前布局大陸新科技為題的ETF，可跟上長期的成長商機，操作短線可布局正向2倍的ETF將有感。

AI聊天機器人ChatGPT上架數月就吸引全球注意，中信中國50ETF經理人詹佳峯認為，但有三大原因包括語言問題、大陸網管嚴格、使用者習慣等，導致由人工智慧研究實驗室OpenAI所開發的ChatGPT可能不適合大陸市場。

瞄準人工智慧未來趨勢及龐大商機，大陸科技大廠紛紛投入AI研發。詹佳峯指出，目前跨足人工智慧多年的百度已率先推出，市場也預計百度搜尋將全線接入由該公司所推出的聊天機器人「文心一言」，而其他大陸網路巨頭，像是百度、阿里巴巴、京東都在研發大陸版ChatGPT，將有望獨占13億人口市場。

另一個大陸新經濟族群買點訊號則是遊戲版號正常化，大陸遊戲場今年迎暖風。根據高盛預估，遊戲族群在去年下滑後，隨大陸遊戲版號審批正常化、將具有關鍵的產品上線，加上總體經濟週期復甦，將推動遊戲廠商的營收增長，回歸正常的成長路徑，預估今年將成長5％、明年達7％，且目前大陸每使用者平均貢獻度相較其他國家低，未來潛在實力十足。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷認為，若根據地方兩會的設定的經濟目標，今年大陸GDP區間5％，其中主要成長動力來自於消費端，2019年以來大陸消費者因為投資於房地產與金融產品的金額減少，使得儲蓄率不斷攀高。

今年以來因仍需要時間確認經濟修復程度，板塊輪動速度加快，3月隨工作天數恢復正常，更能夠清楚去年11月以來房地產以及防疫政策的優化，對於經濟帶來多少的修復速度，若經濟修復較快，則價值類股可望領漲大盤，若經濟修復不如預期，成長股有機會領漲。