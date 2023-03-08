陸股價值浮現 中國基金有戲

滬深300指數今年來短線漲了一波之後，2月進入整理格局，法人認為，即使如此，仍看好陸股中長期走勢，建議逢回依然可以分批布局中國相關基金。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，近期受到中美衝突整理影響，使陸股出現整理，但農曆春節消費亮眼，大陸政策偏多，加上股價修正一年多後基期低，預期今年將重啟成長格局。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘指出，從春節期間電影票房、旅遊等收入漸漸回歸常軌以及服務業需求與房地產需求等明顯成長來看，整體大陸經濟發展朝正向發展，估大陸今年全年經濟成長有機會回到5％以上。

在兩會召開之後，預期政策刺激、流動性寬鬆將持續，整體基調為穩增長；其中擴內需、促消費、穩地產、擴基建、穩出口為重點。另外在內需方面，在2月份時，大陸國務院即公布「質量強國建設綱要」，預期在大陸品牌建設、重點消費品、技術設備等相關領域有所提升。

法國巴黎資產管理全球新興市場固定收益主管Jean-Charles Sambor分析，從大陸官方發布的經濟數據可看出經濟明顯好轉中。1月官方製造業指數已上升到50.1，財新PMI也跳升至49.2；官方非製造業PMI更跳升至54.4，更創下七個月來新高，主要因服務業PMI從39.4大幅回升至54。

陸股布局上，沈宏達相對看好內需消費，建議尤其可選擇醫藥安全、糧食安全、高端消費的白酒、後疫情受惠股等。科技股類除半導體因受外需影響較不明朗外，軟件、互聯網都是純內需。

富蘭克林華美投信建議，目前看來陸股大波段修正近尾聲，中長期投資價值已浮現，今年起陸股有機會持續向上墊高，依過去經驗，陸股觸及10年均線後兩年，都有不錯的表現空間，建議投資人在第一季開始可逢低分批加碼，或利用定期定額方式布局中國股票基金或相關標的。