11檔高股息ETF全解析 存股族這樣選

高股息投資蔚為風潮，不論個股或ETF，配息與殖利率水準越來越受投資人重視，公布配息不如預期的個股應聲大跌，股息給的大方的個股，資金簇擁拉高股價。金融業者為了滿足投資人對於高股息的需求，目前推出的台股高股息ETF高達11檔，存股族該如何挑選適合自己的ETF呢？

理財專家表示，雖然同樣是高股息ETF，除了季配、半年配等配息時間不同之外，最重要的是，每一檔ETF的選股邏輯與訴求重點不同。有的強調不但要高息、還要能填息；有的單純篩選股息殖利率高的標的；有的則訴求平穩低波動，安心領息，情緒不用跟著台股漲跌大起大落。根據以上訴求不同，可分為積極型、標準型、保守型等3種。

積極型的高股息ETF包括富邦特選高股息30（00900）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）等。以00900及00918來說，選股除了股息考量，還參酌營業利益等營運面指標，而00919則納入ROE(股東權益報酬率)，希望透過公司營運體質的篩選，達成填息訴求。

保守型兼具高股息且低波動特色

標準型的高股息ETF，包括投資人耳熟能詳的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），還有富邦台灣優質高息（00730）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）等，選股邏輯重視配息水準。

其中，0056是成立最久的高股息ETF，選股重視未來1年預估股息率最高者；而近期奪下台股ETF人氣冠軍的00878，則是篩選過去3年平均年化殖利率最高者。雖然同樣訴求高股息，但前者著重預估未來，後者則是統計過去3年股息。

至於保守型，則是訴求穩定，兼具高股息且低波動特色，包括元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30(00701)等，選股邏輯追求投資組合低波動，適合要求低波動風險的投資人。由於去年台股大跌，低波動ETF投資報酬率反而相對突出，以00713來說，在2021年至2022年2年來含息報酬為21.7%，不僅傲視高股息ETF，甚至優於於主動操作的中小型股基金。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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