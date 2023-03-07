再生能源躍發電主流 基建基金吃香

全球經濟步入修復期，電力需求將再度上升。國際能源總署（IEA）最新發布「2023年全球電力市場報告」指出，未來三年電力需求將加速成長，且98％的新增需求會由再生能源所供應，預料三年內再生能源將取代燃煤，躍居發電來源之首。法人表示，再生能源「看天吃飯」的隱憂，是普及化的一大挑戰，為維持供電穩定性，各國都在加速興建儲能系統，為相關產業及基礎建設需求帶來可觀商機。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，為達成2050年淨零排放，多數國家早已將符合國際環保趨勢、且具備自給自足優勢的再生能源，列為電力發展的主要核心目標，且再生能源發電均需一段時間才可開始供電，因此在全面導入前，亟待有效突破發電量無法隨需求自由調整的劣勢，儲能系統正是遭遇突發用電需求時，能快速脫離窘境的重要解決方案。

陳世杰說，儲能系統不僅可在緊急時刻立即供電，大幅縮短發電等待期間，也能幫助平衡尖離峰的用電需求，因此包括美國的降低通膨法案、大陸的十四五計畫、台灣的綠能科技產業創新推動方案等，各國政府紛紛推出政策，大力支持興建儲能系統，預估2030年全球儲能系統規模將較2021年大幅成長11倍，相關企業可望首當其惠。

股價面觀察，截至2月底為止，標普全球清潔能源指數不論近三年、五年或十年，年化報酬率不僅都在雙位數以上，顯示再生能源發展趨勢持續獲得市場認同，長期投資表現相對優於整體股市及領頭羊的美股，未來在儲能系統需求日益提升及加速布建下，有機會為產業注入更多豐沛成長動能。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍展望後市，全球本益比止穩，今年聚焦企業經營、投資及家戶消費影響將逐漸浮現。這波升息緊縮循環已多數反映在評價上，但尚未完全反映在企業獲利前景中，需關注個別表現差異。