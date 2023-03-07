總體經濟逆風 基建4大優勢突圍

綜合多方數據預示，今年經濟衰退風險升高，面臨總體經濟逆風，鑒於基礎建設公司提供經濟活動中的必要服務，受景氣循環影響較小，有望逆風中展現韌性。美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩．赫斯特分析，投資上市基礎建設股票可掌握「長期成長」、「穩定現金流量及股利」、「防禦通膨」和「分散投資」等四大優勢價值。

美盛凱利基建基金團隊表示，疫後有五大投資主題，驅動基建發展，一是脫碳，2050年淨零排放目標之下，公共政策對基建產業的支持將顯著成長，有望為基建股後市帶來數十年的投資順風。二是分裂的全球經濟，全球供應鏈重新調整、新的貿易路線或既有路線拓展，都需要新的基礎建設支持。三是獨特的通膨防禦，疫情衍生通膨壓力，凸顯基礎建設資產在防禦通膨的重要性。

四為5G演進，預估後年行動數據量將是前年的四倍，帶動行動通訊營運商投入大量資本支出改善並提升行動網路的密度，具備經濟規模的上市通訊塔公司將成主要受惠者。五為上市及未上市基礎建設的估值差距，現階段上市基礎建設股票評價不只比未上市者便宜，且附帶三好處，即上市基礎建設基金手握3,000億美元乾火藥，可對上市基礎建設資產支付溢價；其次，上市基礎建設公司能用好價格對外出售非核心資產，再投資於核心業務以強化長期競爭力；再者，有利投資人用較便的價格進場上市基礎建設股票，追求更高長期資本增值機會。

景順投信認為，投資市場震盪，實質資產可望在當前市場環境下創造領先表現，包括不動產、基礎建設、天然資源及林業等獲利模式穩健，且收入來源與物價掛勾在一起。例如不動產因通膨環境，土地、工作力、材料和借入資本成本的上升可能導致開發商提高新房產的價格；許多商業租賃都有與通貨膨脹掛勾的租金調整機制，這意味著房東可以在通膨環境下，隨著物價上升自動享有租金上漲的優勢，有助維持高股利政策。