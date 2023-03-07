消化利空 美科技股H2有潛利

那斯達克指數經過1月大漲後，從2月以來處於向下整理走勢，從高點又向下滑落近7％。法人表示，美國科技正處於消化利空期，預期下半年能見度會更佳。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，通膨已開始見到緩和的現象，科技產業過去幾季呈現低於季節性的成長，獲利預測適度修正後，反而提高投資人的進場意願，今年看好科技產業數位轉型具長期結構成長順風所潛藏的投資機會。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，美國消費數據至今是緩降、勞動市場健康均奠定美國經濟軟著陸的基礎，儘管聯準會持續升息，但美國經濟衰退風險正在下降，Citi預估美國經濟衰退風險由73％降至60％，稱美股可能不會再創新低。

高盛認為美國經濟下滑風險已明顯減弱，預估衰退機率由35％降至25％。整體而言，科技業庫存去化逐漸進入尾聲，訂單減少壓力料將隨之減緩，景氣有機會在今年中落底，配合聯準會升息腳步亦接近尾聲的利多，科技股後市漲升行情樂觀。

統一全球新科技基金經理人郭智偉認為，從基本面來看，經濟衰退隱憂逐步淡化，研究機構對全球三大經濟體美國、歐洲、大陸，今年經濟成長率預測接連上修。今年聯準會升息時程可能延長，但快速升息階段有望暫時結束，使評價大幅下修告一段落，讓科技股有機會展現成長特性。

半導體庫存調整進入尾聲，預計於第一季落底，後續逐季加速成長，成長趨勢有望持續至明年上半年。近期火熱的ChatGPT促成AI應用發展加速，進一步推升AI晶片需求，使相關產業鏈後勢看漲。在能源轉型趨勢下，近年電動車發展快速，晶片需求大增，但目前電動車滲透率仍偏低，未來尚有極大成長空間。

富蘭克林證券投顧強調，通膨正自高檔下滑，待產業庫存去化，科技股可望迎來轉機，待宏觀經濟穩定，科技軟體股重新訂價行可期，在科技產業長線趨勢不變，趁科技股震盪築底之際定期定額把握低檔布局良機。