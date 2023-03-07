美印台成長鐵三角 搶反彈利器

今年通膨趨緩，美國升息步調可望進入尾聲，投資風向轉趨積極，不少成長型股市的進場訊號已經浮現，瀚亞投信建議，掌握市場「拐點」進場，投資組合鎖定美、印、台成長鐵三角市場，利用定期定額紀律投資，掌握市場搶反彈契機。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI風潮及新的伺服器CPU自去年第四季就已開始陸續上市，除將帶動DDR5記憶體與PCIe-Gen5新一輪的增長，人工智能、電動車和自駕的長線增長動能看俏。尤其AI題材正熱，加上物聯網、車用電子、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長，持續帶領半導體產業下波成長，中長期具吸引力，可搶先掌握此波反彈，定期定額布局美國科技股。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，標普500企業累計已公布去年第四季財報495家，其中獲利優於預期339家，比例68.48％。美企財報季整體表現大致符合預期，獲利呈現衰退，調高財測的企業家數少，根據分析師預估，今年首季即為今年營運谷底，第三季起有機會重回正成長。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，升息趨緩有助於新興市場反轉，全球新興市場復甦可望由印度領頭，今年經濟成長率預估超過6％，加上印度財政基本面好轉、資金行情延續，行情紅利看漲；此外，印度股市過去快速收復高點，今年以來難得出現修正，加上印度市場與成熟股市相關性較低，值得投資人把握買點。

富蘭克林證券投顧表示，印度政府力促經濟成長，預算案制定可靠的財政紀律規畫，將為印度國內需求成長提供強力支持。

瀚亞投信強調，追求資產成長，上半年先以投資組合配置搶進，鎖定印度（40％）、台股（30％）、美股（30％）三大市場，透過定期定額方式的績效回測，在複利累積加乘下，投資組合呈現報酬成果亮眼。