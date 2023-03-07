陸股區間震盪 布局好機會

大陸經濟復甦確定，投信法人指出，市場底部區間具備支撐，近期A股市場出現區間震盪態勢，階段性調整即是提供再次布局的機會。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，A股以估值角度分析，企業獲利存在上修空間，相對歐美企業獲利仍在下修階段，將造就大陸相對投資價值。目前判斷估值修復階段滿足，後續動能將轉至獲利修復情境。預計大陸後市將震盪走高，盤面焦點首要關注大消費板塊為主軸，並同步留意基期較低的消費電子產業，以及有業績改善題材者。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎認為，中長線來看，超額儲蓄有望轉化為A股增量資金，大陸逐步走出疫情擾動，線下經濟與企業盈利將有望自谷底回升，A股行情仍不看淡，在個股配置上，以業績增長確定性高的個股為主，看好類股為高景氣度的新能源（風電、光、儲能相關）、疫後復甦受惠股、數字經濟為主。

華南永昌中國A股基金經理人鄭鼎芝預期，近期A股走勢呈現震盪反彈，尤以受到政策拉抬的新舊基建相關轉強態勢明顯，隨著解封後政策定調拚經濟，擴大內需政策等，經濟快速復甦，也帶動今年以來外資淨流入A股，在市場信心回補下，樂觀看待陸股表現機會。市場對兩會期間推出擴大內需、高質量發展、傳統與新型基礎建設、穩定房市等相關政策抱有預期，建議關注具政策紅利支持行業，穩增長政策相關的金融、新能源、醫療、疫後復甦擴大內需的大消費板塊。

景順中國基金經理人Mike Shiao強調，隨著大陸迅速重新開放，將對經濟成長產生強勁的驅動力，建議投資人可透過陸股基金來掌握長線回升趨勢。後市因強勁的需求導致內需激增及消費復甦，預期零售、餐飲、旅遊、娛樂和電子商務等消費服務將率先復甦，成為大陸重新開放的主要受惠者，並帶動今年後續更廣泛的經濟成長。