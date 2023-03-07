半導體族群領漲 台股反彈強勁

新興亞股持續受到美國聯準會利率政策動向牽動，表現漲跌互見，近期台股在主要股市中表現相對強勁，即使美股整理幅度大，但台股仍呈現橫盤整理、類股輪漲局面，且半導體庫存調整目前已進入尾聲，依據歷史經驗，股市將提前3個月至6個月反應，加上晶圓龍頭大廠法說釋放出利多消息，半導體類股領頭成長、反彈較為強勁。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，由於經濟層面的隱憂猶存，加上地緣政治風險仍環繞市場，短期震盪機率高，聯準會主席鮑爾將進行半年度報告，將透露對通膨走勢及貨幣政策的判斷，同時美國2月就業數據也將公布，估計短線股市仍處震盪整理區間，建議投資人分批逢低布局具有政策支撐、長線題材的族群，像是：綠能、電動車、AI、半導體及伺服器等。

安聯投信台股團隊指出，上半年台股基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；此外因大陸經濟重啟，加上其經濟工作會議可能祭出潛在的刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器與VGA等有望帶來提振。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘分析，就總經面而言，目前美國的就業率與薪資水準持續往上，聯準會官員也從去年底不停暗示，今年下半年沒有降息的可能。因此目前通膨仍然偏高，市場對於利率頂點的預測也往上推了幾碼，但市場並沒有恐慌情緒出現，美股甚至在這樣的壓力下出現反彈。預期台股後勢呈區間震盪，建議與其追求成長股的上漲空間，不如布局於提供穩健股息，且股價恢復力道強的產業或ETF。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，近期越南利多消息不足，金融與地產族群走勢偏弱格局，使越股短期面臨調整壓力，投資人對越股仍保持謹慎情緒，導致流動性下降，估計短期越股仍處震盪整理格局。