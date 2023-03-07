市場未明 固定收益攻守兼備

近期美債殖利率上彈，但去全球化和減碳意識提升，未來幾年通膨雖可能出現結構性上升，預期央行也不會回到2010年代的零利率政策。投信法人指出，隨去年殖利率重新定價，及今年經濟衰退的風險，固定收益目前提供有吸引力的收益率和多元機會，美國投資等級債長期看法偏向正面，短期較看好歐債。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩說明，考量升息路徑尚具不確定性，市場易隨之起舞，建議透過短存續期間降低波動、較高殖利率水準提供一定程度緩衝，實為當前投資市場首選。以評價面具吸引力的投資級債為主，搭配較短存續期間且殖利率較高之非投資級債提供潛在資本利得預期，攻守兼備，為因應快速變化的金融市場最佳選擇。

TAROBO大拇哥投顧建議，債券配置在面臨利率上行路徑不確定性高的環境下，需更加留意債券天期的配置和企業信用風險，配置上還是建議以投資級信用債為主。

元大投信指出，現階段已進入緩升息的後通膨時期，債券的穩定收益特性具投資吸引力，且長天期債券未來還有價格反彈空間可期，對於債券信評有高度要求，又想領債息的投資人，AAA至A公司債是很適合標的。

中信高評級公司債經理人游忠憲強調，今年升息預期市場已逐步反應中，因此給予的債券風險溢酬相對去年第四季低，估計債券價格下檔空間有限，相反地，現在進場投資等級公司債ETF，在未來開始降息後，債券價格反彈力道也會較強，投資人賺資本利得的機會也大幅提升。

富邦投信分析，根據歷史資料，美國消費者物價（CPI）年增率大多為正數，觀察1999年以來只有2008年物價沒有上漲，意即長期以來物價維持上漲趨勢。雖然美國通膨連結公債的市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此建議TIPS基金非常適合作為核心資產。