降評潮 墮落天使債危機入市良機

墮落天使債（Fallen Angel Bonds）投資機會浮現，法人指出，因具有高品質債券、降評推升超額報酬潛力、升評創造收益機會等三大優勢，報酬表現明顯較美國公債勝出，且預估今年將有400億美元至500億美元的投資等級債券被降評為墮落天使債券，投資機會大增，現正是危機入市良機。

台新投信指出，目前全球面臨通膨及升息黑天鵝侵擾，且美國墮落天使債券的價格都已大幅低於過去十年平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，危機入市機會浮現。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，墮落天使債券因降評，遭市場交易機制被迫出售，引發價格下跌，偏離其應有價值，使墮落天使債券浮現價格成長反彈的機會。且有別於一般非投資等級債，墮落天使債券長期總報酬貢獻中，有相當比例係來自價格報酬；反觀美國非投資等級債，長期總報酬主要係來自票息報酬，而價格報酬反倒呈現明顯負貢獻。

統計過去十年美國墮落天使指數不僅有票息正報酬，也有價格正報酬，累計總報酬高達87.6％，遠優於一般美國非投資等級債券的總報酬45%。李怡慧說明，雖若未來失業率上升或經濟明顯放緩，聯準會鷹派論調可能再次收斂，經濟放緩下將有更多墮落天使標的，有利於墮落天使債券表現，操作上建議彈性分批布局，分散市場波動風險。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻強調，目前墜落天使高收益債券指數的到期殖利率高達7.8％，根據過去十年經驗來看，當殖利率高於7％都是好的進場時點，進場投資一年後平均報酬率為21.4％。

供給面來看，去年美國非投資級債的供給大幅下降且遠低於長期均值，預期今年供給仍將偏低，一旦需求回溫將供不應求，有利於非投資等級債券表現。未來因融資成本高，使低評級且和商品連動性高的公司受到負面影響，違約風險提高，採取防禦政策，維持彈性調整，持續尋找明日之星的墜落天使投資機會。