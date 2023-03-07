新ETF募集潮 規模估逾千億

根據投信投顧公會統計，第二季起至少會有六檔ETF陸續問世，總申請募集金額逾新台幣千億元。其中國泰台灣領袖50、復華美國標普500成長ETF，已訂於3月募集，兩大投信搶攻台灣與美國股市投資契機拚場，預期將帶動第二季一波ETF投資熱潮。

投信法人表示，今年全球股市上演亮眼的元月行情，帶動投資情緒好轉，新一波ETF募集焦點轉向趨勢成長主題，面向包括美國成長、電動車、太空商機等，及市值型的台股及全球股票型ETF。成長股等風險性資產歷經去年升息及基本面調整出現明顯回檔，隨通膨趨緩，若美債殖利率進一步回落，將有利資金陸續回流，加以基本面逐步回溫，可布局相關成長主題ETF掌握後市復甦投資契機。

復華美國標普500成長ETF追蹤的指數是從美國前500大代表性企業中，以獲利、營收、股價三大指標精挑逾200支成長性個股，一次掌握美國各產業最具成長性企業。復華投信認為，FED在2月會議時稱通膨放緩過程已開始，並暗示再升息數次後將暫停升息，公債殖利率若轉為下滑將使股市評價修復延續，有利成長股表現。

近年來積極衝刺ETF市場的國泰投信，再推出一檔追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」的ETF，並打出將成為台股的市值型投資2.0時代的商品。整體來說，該指數不僅考量企業的獲利情況，在市值代表性的基礎上，也依其低碳轉型應對能力進行權重調整。目前成分股橫跨資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等七大產業。

台股ETF基金去年逆勢衝高，包括整體規模與受益人數都創下歷史新高紀錄。投信法人分析，主要是很多投資人從存股的角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，同時ETF比共同基金更具交易成本低廉的優勢，預期今年ETF基金市場投資熱潮也將延續。

回顧去年全球金融市場不平靜下成立的新基金，漲幅前十大基金以高息收、生技、基建、永續減碳等題材最突出，當中更有三檔漲逾10％，台中銀台灣優息基金、富蘭克林華美生技基金、華南永昌台灣環境永續高股息指數基金淨值更創下新高，多數新基金都讓投資人賺了錢。延續去年的ETF的投資熱潮，投信業者預估今年股債ETF買氣都可望再創高峰。