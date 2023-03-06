定期定額理財 女比男多4成

女性用基金理財儲備退休基金，比男性更積極。據基富通統計，其平台自主投資人超過23萬人，其中女性人數較男性多，且女性定期定額申購人數比男性投資人多4成。

基富通表示，除了該基金平台的女性定期定額申購人數比男性投資人多4成外，平均每人每月定期定額扣款契約超過3筆、金額達2萬元以上。就從風險偏好來看，男性投資人比女性投資人更愛風險性資產，女性雖然以積極型最多，占比65％，仍低於男性投資人的70％；至於穩健型，女性占比超過30％，男性投資人則不到3成。

基富通總經理王浩宇指出，觀察平台上的投資人行為，凸顯現代女性對於追求經濟獨立、財富自由的自主理財意識偏高，展現主動、積極的態度，而且理財風格與操作方式都較男性相對穩健。

建議退休理財為長遠規劃，不妨從每個月3,000元開始，定期定額投資共同基金，或參考「好好退休專案」中由產、官、學專家一致篩選的投資標的，藉由長期穩健的紀律理財，逐步累積人生的財富靠山。若是要作為短中期財務規劃，也可以另從每月薪資或獎金中提撥8％，投入能創造收益價值的基金，未來不管是想要買奢侈品、出國遊玩，都有財力來源，也能避免消費透支。

富達投信為台灣女性提出三大理財密碼中的其中一項即是「定期定 額投資」，另外二項理財密碼是─趨勢主題投資掌握趨力以及固定收益投資創造被動收入，富達投信表示，此三大「理財密碼」期協助台灣女性可以活出自主人生。

針對定期定額投資部分，富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳認為，一般投資人通常都會用定存和儲蓄險等保守型金融工具來理財，但收益率難以抵抗通膨是一大隱憂，然而「定期定額投資」同樣有定期存錢的概念，把標的從銀行定存轉換成存基金，結果可能大不同。

郭秀鳳說明，定期定額優勢在於不需花精力去判斷何時買進與賣出，且在市場波動時持續投資，反而有利於低點時擴大累積購買單位數，靜待基金單位淨值回升後帶來的獲利機會，創造先跌後漲的微笑曲線。在挑選基金標的時，可先評估自己的風險屬性及期望報酬等，並考量市場前景與發展，或可直接挑選理柏、晨星等評等較高以及有獲獎的基金，簡單有效率。