非投資級債 今年度報酬衝8%

全球央行持續鷹派，日本央行去於年底出乎意料地調高殖利率曲線控制（Yield Curve Control，YCC）1碼，歐洲央行亦跟進美國持續升息軌道，於今年2月初如市場預期宣布升息2碼，亦衝擊債市，然市場關注經濟衰退大於通膨，升息預期並未跟上點陣圖，投資人情緒仍悲觀；同時，避險情緒高，經理人對債券資產偏好提高。

另外，根據歷史經驗，違約率達高峰的當年，非投等債漲勢凌厲，JP.Morgan預估非投資等級債券2023年違約率將由去年的1.6％上升至3％，今年非投資等級債券年度報酬可達8％，法人建議優先布局耐震防禦力更佳的優先擔保債。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，Fed維持鷹派看法，然而市場不買單，擔憂衰退大於通膨預期，導致市場利率預期低於Fed點陣圖，不過，一旦經濟放緩態勢顯現，通膨壓力將減弱，聯準會可望放慢升息步伐，今年對債券市場是很好的環境。另一方面，去年歷史高通膨使債券報酬大幅下降，以及首次出現連續兩年報酬為負的情況，但外資預期今年美國的平均通膨率將減半至4.1％，且債券市場將開始反應美國聯準會於2024年可能的降息，美國公債殖利率偏下行，有利今年債券漲升行情。

李怡慧表示，優先擔保高收益債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，為升級版非投資等級債券，違約率高的時期，優先擔保債防禦效果更明顯。據統計，2022年優先擔保債回覆率達77％，高出無擔保債29％，顯示優先擔保債券防護力遠高於其他的券種，為長期投資的首選理財商品。就現階段經濟衰退及違約風險提高的背景下，建議可增持BB級別低違約風險及具優先擔保優勢的債券標的，採取防禦型操作因應市場大幅波動。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，通膨數據在高基期下明顯回落，然FED官員談話仍偏鷹，強調將持續升息，利率仍有上行壓力。此外，通膨依舊位處高位，儘管核心商品價格已有明顯回落，不少企業表示高通膨侵蝕企業獲利，對於未來展望態度較為保守。

除了美國，歐洲通膨也有止穩跡象，各國公債殖利率皆大幅回落，雖然各國央行仍持續升息，然升息循環終點已近尾聲，因此，建議可陸續配置提高債券部位，隨著市場將回歸貨幣政策正常化、市場利率緩步回升的長線主軸，根據過往經驗，面對升息環境，具高息特色的穩健固定收益資產較能抵禦利率風險，可望吸引資金配置。