AI概念科技基金 漲勢凌厲

根據CMoney資料顯示，全球股票基金2月績效前十名中有七檔屬AI、科技基金，有數檔AI基金績效2月單月績效甚至超過永續、高股息基金，顯示不少資金在大盤下跌之際，依然逢低布局AI及科技基金。

大部分股市在1月出現大幅反彈後，2月走勢趨於平淡，甚至不少市場或類股出現漲多回吐走勢，但2月排名前三名全球股票基金都屬於AI股票基金，分別是第一金全球AI人工智慧基金、富蘭克林華美AI新科技基金及第一金全球AI機器人及自動化產業基金，2月份新台幣級別績效都逾1％，且有數檔AI股票基金，前二個月績效都繳出二位數報酬率。

資訊科技類股後續是否仍具備漲升動能，第一金投信投資長曾志峰表示，目前市場普遍預估，今年美國標普500大企業獲利正趨緩中，但去年的供應斷鏈壓力、通膨與及升息等負面影響已陸續反應。在升息壓力減緩後，利率敏感度高的成長類股後市仍有可為，AI、ChatGPT等熱門題材，整體成長潛力受期待，適合採取分批布局或定期定額投資。

野村e科技基金經理人謝文雄認為，台灣景氣落底訊號隱約浮現，今年2月消費者信心指數呈連續兩個月上升，預期下半年台灣整體景氣有望邁向穩步緩升。短期而言，近來美國大型企業針對下季財測多為低於市場預估，顯示後續企業獲利下修仍將持續，股價彈高仍有拉回壓力，不排除在聯準會未明顯轉鴿之前，股市仍須回測確立底部，建議不過度追高，逢低可承接長線趨勢成長產業如AI／HPC、伺服器、IP／ASIC、電動車、光學鏡頭等。

除了AI科技股基金之外，群益葛萊美基金經理人莊慧君強調，隨著通膨放緩，預期第二季有機會停止升息，因此仍看好台股盤勢反覆震盪築底後仍呈現向上格局，投資布局建議以趨勢明確向上，包括伺服器、先進製程、電動車、疫後復甦等可持續關注。