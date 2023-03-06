法人最看好 三大ETF漲相正

年初以來科技股領漲，帶動台股及科技ETF強彈，今年漲幅前十大的ETF，除有六檔科技ETF，高息、ESG等ETF已擠入排行榜之列，在3月、4月之後，法人最看好的ETF並不是科技ETF，反而是債券、高股息及和永續低碳、ESG相關等ETF。

第一金投信指出，科技股是今年初最強勢的類股，但由於年初大型科技權值股漲幅較大，加上科技股仍面臨庫存與獲利調整的考驗，預期未來台股盤面輪動變化快速，各類型台股都有表現機會，進入3月、4月將由除權息、股東會等具備股息保護的相關題材股接棒表現，是未來值得投資人留意的議題。

這一波受益人增加很多的國泰永續高股息ETF因聚焦高股息與ESG，加上波動度較低、規模大、季配息等優勢，在2月底時受益人已近90萬人，是受益人最多的ETF，其次是元大高股息ETF受益人也近89萬人，不難看出，投資人資金早向高股息ETF靠攏。

國泰投信ETF研究團隊表示，以國泰投資級公司債ETF來說，包括投資組合較安全、基金規模大，過往配息金額相對穩健，即相當適合存股族。

中信投信旗下的中信關鍵半導體及中信小資高價30等ETF今年來的績效擠入前十大，中信投信建議存股族留意中國高股息ETF，其經理人葉松炫認為，大陸房地產近來在保交樓、穩投資、穩土地市場等各項政策目標支持下，銷售明顯回溫，加上政協及全國人大將於3月4日及5日召開，主軸圍繞穩經濟及擴大內需，料祭出有利於經濟復甦與對大陸資產信心穩定等政策，利於後市表現，看好金融、房產等占比較高的中國高股息ETF。

至於永續、低碳、ESG等題材今年繼續發燒中，法人建議，相關標的屬於「長青型」的ETF，或許短期績效不是最優，但走勢呈現長多格局。