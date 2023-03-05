收益型基金 元月人氣夯

一般人刻板印象，年輕人或資金較少的投資人，多半會選擇股票基金，如此才能以小搏大、賺得多，但根據基金觀測站顯示，今年出現「元月行情」時，國內投資人淨申購的前五檔境外基金中，除了一檔歐洲成長精選基金外，其他四檔都是平衡或固定收益型基金，顯見「息收」基金是普遍投資人的最愛。

排名第六至第十名才出現較多的股票基金如富達中國內需消費、摩根士丹利環球機會、景順環球消費趨勢以及安聯AI人工智慧基金，而NN投資級公司債基金則是唯一進入前十名排行榜的債券基金。

從受益人數也可以看出小資族喜歡投資的標的，若國內受益人數排名前十名境內基金清一色是屬於ETF，到1月底的資料，前三名分別是元大台灣高股息基金、國泰台灣永續高股息及元大台灣卓越50、國泰台灣5G+、富邦台灣采吉50等；若排除ETF的話，受益人數前五名共同基金分別有復華中小精選、國泰中小成長基金、統一大滿貫、統一強漢以及國泰小龍基金等，這五檔共同基金都是投資人定期定額最愛的標的。

台灣相關高股息基金不但幫助高資產族打造穩健現金流，也受小資族喜愛。對於相關台股高股息後市展望，國泰投信表示，隨市場走揚，台股預估本益比從去年10月的8.9倍上升至11.6倍，但仍低於過去10年平均值14.4倍，評價面仍具投資吸引力。

投信法人指出，在聯準會3月會議前，企業財報將陸續公布會左右大盤走勢以及市場資金流向，預期未來個股表現將分化，然具有競爭力的產業龍頭股股價有望持續反彈，若有震盪拉回，投資人可伺機逢低布局著重基本面選股且跟漲抗跌的台灣相關高股息基金。