績效勝大盤 台股基金續衝可期

台股今年來統計至2月24日止，已上漲逾1成漲幅9.66％，連帶台股基金表現更是出色，不但績效居各類股票型基金之冠，138檔中共有116檔打敗大盤，整體平均漲幅12.92％，其中表現最佳的是群益奧斯卡基金上漲22.6％漲勝大盤2倍表現最出色，還有路博邁台灣5G、野村高科技也都有2成以上的漲幅。

法人表示，近期市場對於通膨數據走勢仍有擔心，Fed鷹派官員包含Bullard、Mester等再度鼓吹升息2碼的步調，整體而言市場氣氛有再度轉為保守情形；由於台股長線重返多頭可期，但個股波動劇烈，建議以台股基金或台股ETF介入為宜。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，聯準會本就從未提及今年度降息的可能，故目前市場只是需要一些時間消化升息終點往5％利率或更高前進，且維持一段時間的必要，短期本就不會降息但重新加速升息的機率亦低，對股市影響大概率是震盪而非崩跌；市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，無論是貨幣環境或是基本面，歷史經驗均顯示股市底部很有機會落在明年上半年。

操作策略於大盤震盪區間內可持續布局看好的成長型產業及類股並長線投資，看好的產業如半導體先進製程、規格提升的IC設計、矽智財、車用電子及雲端伺服器，大陸解封及台灣內需相關，以及新應用如儲能、電子書、元宇宙等。

安聯投信台股團隊認為，科技部分長線仍看好IP矽智財、客製化晶片、雲端伺服器、車用電子、晶圓代工先進特殊製程，及驅動IC、面板、被動元件、記憶體、銅箔基板等景氣循環末段族群目前值得留意。

安聯投信台股團隊強調，近期晶圓代工廠主要下修先進製程，IDM廠也開始下修工業和車用訂單，但見到消費性IC庫存回補的急單，接下來應持續觀察消費力道是否能支撐零星急單轉為穩定且持續的訂單，但需留意短線不分族群漲幅過大、3月登場的大陸經濟會議所揭示的方向，以及俄烏等地區的地緣政治情勢變化等。