台灣50指數成分股納入華新、刪除南電

證交所與富時國際合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股，今（3）日公布季度定審結果。台灣50指數（0050 ETF）新成分股納入華新（1605）、刪除南電（8046）；南電轉入台灣中型100指數（0051 ETF）、華新納入0050，因而從中型100刪除。

台灣指數公司代富時羅素公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自3月17日（周五）盤後生效。若有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以此次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

富時羅素依2月20日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股納入華新、刪除南電；候補名單包括：長榮航（2618）、光寶科（2301）、富邦媒（8454）、和碩（4938）、台灣高鐵（2633）。

二、台灣中型100指數：成分股納入南電、刪除華新；候補名單包括中興電（1513）、中鼎（9933）、豐興（2015）、晶華（2707)、彩晶（6116）、神達（3706）、士電（1503）、漢唐（2404）、聯合再生（3576）、威盛（2388）。

三、台灣資訊科技指數：無成分股納入、刪除大同（2371）。

四、台灣發達指數：成分股納入大同、無成分股刪除。也就是說，大同從台灣資訊科技指數轉入台灣發達指數。

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