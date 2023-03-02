REITs迎補漲行情 首季可逢低進場

第一季之後股市走向，將放在企業獲利是否符合預期，若沒預期中的差，將有資金回補行情。投信法人指出，美國REITs預計2021～2024年企業獲利成長率，優於過去十年平均水準的5％，但目前評價位於偏低的位置，折價幅度達6％左右，CP值誘人，後市補漲行情看俏，第一季是逢低布局絕佳時機。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，從歷史經驗來看，美國REITs指數自2017年以來，每年漲跌交替（單數年漲，雙數年跌），大跌後往往有大漲契機，美國REITs指數2022年大跌27％，隨著美國升息趨緩，多數產業供需結構仍佳、獲利增長穩固、防禦特性將顯現等利基浮現下，投資價值大幅提升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，市場預期上半年美國經濟成長將落底、下半年逐漸修復。

全國不動產投資信託協會（Nareit）統計過去45年歷史中六度經濟衰退時期顯示，基於交易市場往往是經濟領先指標，因此經濟實際進入衰退時，不論是上市股票或上市REITs平均表現均優。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷分析，在大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好。整體而言，持續看好不動產證券化產品前景。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟強調，新加坡REITs一反2022年評價面明顯被低估的狀況，憑藉著基本面優勢，加上大陸解封使亞洲區經濟活動正常化，2023年國際資金逐漸回流，後市表現可期。由於新加坡REITs的股價淨值（P／B）仍然處在相對低位，上行空間依舊可期，建議投資人可逢低布局，掌握最佳進場時機。