搭淨零碳排 雙電基金趁勢出擊

全球淨零碳排趨勢下，電動車產業發展如火如荼。法人表示，多元發電與電動車的普及在未來幾年皆可預見，在全球追求淨零碳排下，電動車興起並倚賴電力驅動，而多元電力發展亦有利於讓電力提供更為穩定，對於降低碳排亦有幫助，兩者皆是接下來數年各國積極發展的目標，投資前景值得期待，建議透過雙電基金參與把握投資契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷認為，2022年俄烏戰爭的開打導致天然氣供應不穩定，歐洲各國因能源問題不堪其擾，也掀起多元電力商機，各國開始擴大發展積極推廣風力、太陽能等不同型態的發電方式，全球多元電力設備料將快速成長。

根據市場預估，至2029年風力發電設備與太陽能發電設備將以年均複合成長率22％的速度增長，以美國市場為例，根據美國能源資訊管理局（EIA）的統計，近一年各項設備發電量成長率便以非傳統發現系統，如風力、太陽能、其他再生能源排名居前，顯示多元電力產業之成長性與需求持續增加，相關類股亦是可多加關注的投資標的。

洪玉婷指出，另一與電相關的全球大勢變為電動車，在各國陸續制定棄油轉電的政策目標下，國際各大車廠也積極研發推動電動車，帶動全球電動車市場持續擴大，至2035年，預估電動車產值上看6兆美元。

永豐台灣智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥分析，近日歐盟完成立法，最遲2035年起禁售汽柴油車，預計本世紀中全面禁止排放二氧化碳車輛上路，代表全球車市往電動車時代再邁進一大步。為搭上浪潮，各家傳統車廠早已著手佈建電動車產能，車用相關零組件廠商更是摩拳擦掌。

林永祥強調，台灣在迅速發展的電動車領域，占有可觀的一席之地，因為過去台廠以電子元件製造為主力，在轉型製造電動車用零組件時相對具優勢，不論是上游的半導體、中游的電池、智慧座艙和三電系統，再到下游的整車設計和製造，整個供應鏈重要環節逐漸成形，隨著未來汽車電子零件比重提高，更有利於台灣車用零組件廠商。