經濟數據報喜 越股彈力強

越南股市可望反彈，根據最新的標普全球越南製造業採購經理人指數（PMI）顯示，已經從今年1月的47.4點反彈至2月的51.2點，反映景氣轉為擴張，越南製造業在2月出現增長、市場需求改善，成為促成增長的主要因素，尤其新訂單數量增長創下去年8月以來最強勁，經濟數據傳捷報，市場看好將會激勵越南股市的反彈力道。

日盛越南機會基金研究團隊表示，與去年同期相比，越南2月及前二個月社會經濟狀況仍成長，尤其出口活動、觀光人數與公共預算支出等項目，而近二個月預算實現的投資資本估近57兆越南盾，相當於年度計劃的8.3％；至2月20日止，在越南註冊的外國投資總額達到31億美元；已實現的外國直接投資資本估計為25.5億美元。經濟活動力的提升，有望提升今年經濟成長動能。

從估值面觀察，市場預估今年胡志明指數EPS增長約10％~13％，但本益比僅約10倍、是近十年來低位，目前深具評價面優勢。日盛團隊建議，隨越南政府積極推動經濟發展，可透過定時定額投資越南股票型基金，增加中長期投資勝率並儲備多頭實力。根據Lipper資料統計，若於過去十年定時定額投資越南股市、成果亮眼，其中持有3年期平均報酬37.9％，且正報酬機率更高達98％。

中信越南機會基金經理人張晨瑋指出，近期市場持續消化房地產負面消息，越股流動性接連降低，顯示需求低落及投資人謹慎心態，使越股表現較低迷，震盪也較劇烈，建議想參與越南長期機會的投資人，同樣可掌握當前本益比偏低情況下，定期定額布局越南主題式基金。

放眼整體東協後續表現，群益東協成長基金經理人高浩偉強調，東協國家走出新冠疫情陰霾之後，為去年經濟表現相對穩健的經濟體；市場預期今年東協國家經濟將延續增長態勢，預估馬來西亞、新加坡、菲律賓等企業獲利將有雙位數增長，因此，在經濟面強勁、企業獲利維持高增速的支持下，有利東協股市後續表現，表現可期。