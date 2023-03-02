賺疫後觀光財 日股便宜有料

日本疫後復甦強勁，國內鐵路運輸營收築底反彈，激勵零售消費產業表現，過去受壓抑的內需和觀光業皆受惠。瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，市場對於日本央行去年底宣布上調10年期日本公債利率上限感到意外，促使日圓元反彈，可望吸引國際投資人重返日本股市。

瀚亞投資指出，展望今年日股實質GDP成長率為1.5％，相較其他成熟市場表現優異，面對全球經濟放緩的壓力，日企具有一定程度的韌性；同時，與歷史水準和其他市場相比，日股評價相對便宜，另一方面，觀光重啟也是日股長期投資立基。建議日股基金表現落差大，審慎選股將影響基金表現勝出於大盤，投資人不妨挑選短中長期績效表現優異的基金，將日股基金納入今年的投資配置。

資產管理業者認為，今年面臨全球經濟不確定，但是日本經濟仍然有兩大利多，一是日本薪資開始出現增長，有望刺激內需，去年12月日本勞工名目薪資年增4.8％，創下1997年以來最大漲幅，有望帶動民間消費，提振日本疲弱的內需。二是未來12個月日股偏多看待，今年日銀寬鬆政策雖不會立即退場，但收緊刺激政策是可預期的，目前日本十年期債券殖利率已維持在央行0.5%的控管上限，在資金的擁簇下，日股將有機會重新定價進而被推升。

由於日股市場對於大多數投資人較不熟悉，資產管理業者建議，可以透過ETF參與市場行情，同時兼具分散風險的特性，投資日本世界級龍頭企業，包括國內投資人耳熟能詳的UNIQLO、GU，背後母公司迅銷就是第一大權重股。

富蘭克林投顧看好日股五大優勢，即日企利潤率上升、公司治理改善後股東回報提升、日本貨幣政策寬鬆且市場流動性充沛、日企於通膨上揚環境處於非常有利位置、日股的評價面優勢。