隱含利率下行有望 債券有利可圖

最近公布的多項數據顯示，美國通膨降溫速度不如預期，美國聯準會家（Fed）恐在今年上半年，出現強升息的情況，使得金融市場因而再現波動，法人預期美元、美債殖利率在未來續下行，債券將受惠，建議以多元布局或從全球債基金切入。

先機環球動態債券基金產品經理廖伯修表示，正因通膨降幅不如預期，可能將重回更積極的升息政策，公債殖利率再度飆升，投資人的風險意識逐漸提高，使近期投資人轉向較為穩健的公債及投資級債券，風險較高的非投資等級債及新興市場債的資金流向轉向成為淨流出。

廖伯修指出，市場認為美國通膨壓力續存，可能促使聯準會把利率提高到比此前預期更高的水準，使2月各類型債券指數呈現多數皆為下跌的狀況，除了歐洲非投資等級債上漲0.013％，維持平盤外，其餘債券都下跌約2％，也可以看出市場對升息風險及通膨升溫仍有疑慮。

法巴投顧認為，就緊縮程度而言，歐元區利率有望繼續維持現階段強勢揚升走勢，雖然Fed仍然未鬆口下半年是否可能降息，但是Fed隱含利率顯示下半年已經呈現緩步下行趨勢，ECB隱含利率則仍維持在相對高位，兩者隱含利率差異自3月起至年底呈現連續下行趨勢。就過去經驗觀察，美、歐元實際利差也有望進一步收窄，此舉將對美元形成更大壓力，金融市場也預期美元指數於2023-2024年將呈逐季下滑趨勢。

法人投顧強調，美國長天期債券殖利率在預期Fed升息強度放緩下也出現明顯修正，而2月初市場對美國10年債殖利率的預期值也較去年12月估計值為低，顯示未來債券殖利率下行的現象或將更為顯著，此現象對固定收益資產將產生正向助益。

市場目前續看好固定收益市場，對於較為穩健的投資人。廖伯修建議，在美國聯準會的利率政策更明確之前，過度重押單一類型債券基金的風險仍大，建議可從投資標較為分散、風險波動較小的全球型債券基金入手。