金融存股新歡 10檔最受寵

存金融股是一直是市場主流想法，但受到防疫保單及股價評價影響，金控股股價去年出現嚴重修正，不少投資人問金融股還適合存股？法人表示，長久以來，金融股股價相對穩定，即使至今依然可作存股標的，只不過存股標的轉向，銀行股成先鋒。

從Cmoney統計資料顯示，截至2月24日為止，營運偏重在銀行本業，特別是官股金融體系，今年以來彰銀、臺企銀、遠東銀、高雄銀、華南金、第一金等這幾檔金融股營運穩健特性，每年的股息配發穩健，去年獲利甚至還持續成長或和前一年差不多，大部分股價股價漲幅仍相對落後大盤，預期接下來公告股息發放數字，仍有機會出現補漲行情。

群益投信奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，台灣金融監管體制較完善，在台灣金融股一定有存股的標的，目前較適合存股的標的具備二要件，一是要有恆常性獲利能力。今年比較適合存股標的就是「銀行股」，因這些銀行股投資部位不像壽險那麼多，損益也較不易受國際股債波動影響，這族群獲利穩健、可以存且投資人敢存。二是今年可維持穩定配息能力以及現金殖利率不錯，這類型銀行股主要集中幾家官股。

大部分金控股受到防疫保單以及股債評價問題影響到今年配息能力，已不在法人推薦名單之列，不過，法人認為，這些金控公司營運雖有仍些雜音，大多已朝正面發展中，還是可逢低布。

第一金投信投資長曾志峰分析，現階段台股可望呈現狹幅區間整理，逐步向上走勢，但由於年初大型科技權值股漲幅較大，加上科技股仍面臨庫存與獲利調整的考驗，地緣政治影響存在等，研判接下來進入3、4月份，可能會由除權息、股東會等具備股息保護的相關題材股接棒表現。

由於金融股在每年的除權息、股東會旺季都是存股搶進標的，台股在盤整過程中，若出現較大回時，投資人可把握低檔分批建立部位，或採取定期定額長線投資策略布局掌握後續股息行情。