美科技股H2獲利催油門 逢低布局

美國科技股短線景氣疑慮未解除，但存貨調整年中可望接近尾聲，市場預期大陸解封後，手機需求可望於第二季落底，隨庫存調整有望在上半年結束，法人預期，美國科技股下半年獲利成長力道將勁揚，企業IT資本支出明年有望復甦，投資人可利用第一季的震盪整理，逢低分批布局或定期定額長線持有。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出，整體而言美國科技股近期隨市場持續好轉而反彈，在美國聯準會（Fed）升息可望進入尾聲及美債殖利率走緩下，科技股估值將上修，今年有望「漲」聲響起；科技股1月以來大漲近1成，主要受惠於殖利率下滑，與市場期待大陸開放，及歐元區經濟優於預期所帶來的需求效益。

展望後市，短期市場震盪受Fed鷹派談話影響，中長期仍以經濟數據最關鍵，Fed目前政策風向轉變很快，上月對通膨放緩給予肯定，市場熱烈反映五月就會停止升息；但非農數據公布後，近期又出現持續升息的可能性，代表此時點Fed抉擇仍困難，市場對於衰退的預期只是暫時延後、但並未消失。

王嘉豪認為，若後續數據轉差，Fed仍隨時有機會暫停升息，需要持續觀察政策的動向，若明確停止升息，可望帶動科技股一波漲升行情。疫情後部分趨勢被永久改變，不受總體環境影響，加上人類追求進步的本質不變，帶動「破壞式創新」的滲透速度越來越快，加上科技革命帶來的新增經濟動能將相當強勁，未來三至五年可望持續為企業帶來新的營收切入點。

選股方面，建議兩大方向，一是有結構性成長機會的產業，二是新興技術與存在巨大可觸及市場的產業，AI即是受惠主要領域，看好資訊服務、演算法開發、工業自動化和先進醫療等相關類股後市。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，由於主要終端應用的全年出貨預估下檔風險有限；在DRAM需求推動之下，晶圓設備市場可望於今年晚些時候復甦；ChatGPT與AI題材將長期驅動基礎設施即服務需求向上；儘管汽車產業動能較緩，今年全球電動車出貨量仍將強勁成長35％、滲透率上看16％，電動車趨勢可望保持增長勢頭，看好相關車用電子後續表現。