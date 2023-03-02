雙巨頭助陣 7檔科技ETF績效靚

受到ChatGPT應用所帶動，輝達與微軟強強聯手，為整個科技產業版圖帶來新變化，成雙引擎使不少ETF直接受惠。根據各大投信官網數據，截至2月22日，台灣掛牌的59檔海外股票型ETF中，同時持有輝達與微軟的ETF有7檔，前4檔ETF的雙引擎持股比例都在1成以上。

其中成分股打包十大科技巨頭的統一FANG+ETF，不僅雙引擎持股比例最高，達到18.61％。截至2月23日，該檔ETF還以16.12％的報酬率，奪下近一月績效冠軍。

統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，AI發展商機龐大，除了軟體股以外，AI基礎建設類股更是直接受惠。因AI研發需要在雲端平台利用處理器進行大量訓練，以ChatGPT為例，他的模型就是在微軟雲端，以輝達處理器為基礎研發。未來隨著ChatGPT這一類的機器人陸續推出並在民間普及，市場對雲端及高端處理器的需求也會提高，帶動相關類股持續高速成長。

林良一指出，但是AI產業資本密集度高，創造巨大的競爭門檻，使得龍頭企業無論是在規模還是技術上，都相對整體市場抱持領先的優勢，例如FANG+指數成分股的科技巨頭：谷歌（Google）、微軟、META及輝達等。這也讓科技巨頭長線發展潛力持續的增加，如今AI領域剛出現劃時代變局，投資人可以透過ETF一網打盡深具潛力的科技股，分批布局以參與未來新科技的爆發性成長。

第一金投信投資長曾志峰分析，升息進入尾聲，有利於高評級債券及高品質現金流的基礎建設等核心資產別，維持穩健收益表現；此外，成長型類股在升息壓力減輕，加上今年AI與創新科技等市場熱度高，衛星資產中較建議聚焦海外股票中的AI大趨勢主題及台股中的創新科技與中小型股等，以參與熱門科技題材成長動能。