ETF除息秀又要來了！這檔爆量逾3萬張

存股族小確幸來了！3月共有4檔ETF上演除息秀，元大台灣高息低波（00713）配息0.68元、FH富時不動產（00712）擬配息0.24元、凱基優選高股息30（00915）配息0.22元、中信綠能及電動車（00896）配息0.15元，至於富邦元宇宙（00903）則再度不配息。想要上車加碼的投資人，記得要在除息日前一天買進喔！

1、 元大台灣高息低波（00713）：

去年7月從年配改成季配息（3、6、9、12月），這次公告配息0.68元，比去年12月1.45元少，但年化殖利率約6.9%。15日確定配息金額，17日除息，最晚16日前買進，等4月25日領息。去年台股空頭時，大盤含息報酬率-18.7％，00713追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率-7.1％，不到大盤一半，充分展現高息、低波特色。今（2）日價量雙增，股價小漲0.43%收39.34元，成交逾萬張。

2、 FH富時不動產（00712）：

主打高股息的美國抵押權型不動產投資信託，季配息（3、6、9、12月），每單位擬配0.24元，創逾2年新高，年化殖利率約9.23%。15日確定配息金額，21日除息，最晚3月20日前買進，等4月20日領息。今股價跳空跌1.83%收10.2元，成交爆量逾3.1萬張，代表存股族已悄悄進場。

法人 :配息率不代表報酬率 配息金額會自ETF淨值扣除，宜留意淨值變動

3、 凱基優選高股息30（00915）：

主打高股息、低波動與高品質，季配息（2、5、8、11月），去年8月上市後，首次配息0.22元，年化殖利率約5.3%。13日確定配息金額，16日除息，最晚15日前買進，等4月21日領息。今年來股價漲8.9%，今漲0.49%收16.48元再創新高，成交逾千張。

4、 中信綠能及電動車（00896）：

看好淨零碳排，主打綠能、電動車、半導體等，季配息（2、5、8、11月），公告配息0.15元，跟上季金額一樣，年化殖利率約4.2%。14日確定配息金額，16日除息，最晚15日前買進，等4月14日領息。今年來股價漲9.8%，今跌0.14%收14.25元，成交逾千張。

5、 富邦元宇宙（00903）：

去年1月上市，追蹤Solactive元宇宙指數，季配息（3、6、9、12月），但因去年全球科技股大跌，目前尚未有配息紀錄，目前規模40.25億元，受益人逾3.7萬人。今股價跳空跌1.6%收9.2元，成交逾4千張。

法人提醒，參加配息時，也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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