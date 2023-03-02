高股息ETF捉對廝殺 這檔殖利率6.9％

高股息ETF掀起投資存股風潮，近期00878國泰永續高股息受益人數超越0056元大高股息，成為台股ETF人氣王，引爆市場話題。另一檔存股族密切關注的00713元大台灣高息低波，昨公布2023年度第一次季配息，擬配發0.68元現金股息，以昨天收盤價計算，現金殖利率1.74%，年化殖利率6.94%，比上月剛除息的00878年化殖利率6.4%更高。

00713將於3月15日第二階段公告確定配息金額，3月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在3月16日前買進並持有，股息發放日則在4月25日。

00713的選股策略，是追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，從所有上市普通股中，篩選出市值前250大，再根據「股利率」及「營運穩定度」、「權益報酬率」、「價格動能」、「股利發放品質」等指標進行遴選。接著計算5大指標：「獲利能力」、「權益報酬率」、「股利率」、「營運現金流量及波動度」，平均計算綜合分數，選取前50檔上市公司股票作爲成分股。

2檔ETF的配息月份正好錯開

00878則是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，從MSCI台灣指數成分股中，篩選出符合MSCI ESG評級分數高，且以「過去3年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股。

元大台灣高息低波研究團隊表示，00713在台股下跌的2022年，充分展現高息、低波特色。據彭博資訊統計，2022年台灣加權股價指數含息報酬率為-18.7%，最低點-27.3%，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率為-7.1%，最低點-13.9%，均不到大盤一半。而在台股走多的2019年至2021年，00713各年度也分別繳出21.9%、14.6%、31.8%的含息報酬率。

法人指出，若以配息率、規模、績效表現來看，目前台股季配高股息ETF，00878與00713表現皆相當不錯，且這2檔ETF的配息月份正好錯開，00878是2、5、8、11月除息，00713是3、6、9、12月除息，若同時買進可以讓投資人一年裡有8個月領到股息，現金流運用更靈活。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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