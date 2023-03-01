利多題材助陣 生醫基金錢景亮

觀察近一年生技醫療類股表現，受之前美國聯準會（Fed）積極升息的影響，成長股表現受到打壓，在市場持續擔憂與留意景氣前景之下，部分資金湧入防禦型類股，進一步帶動醫療保健股表現，近一年NBI生技指數上漲近5％，表現勝過科技股指數，而投信發行的生技醫療基金近一年表現亦不俗。

群益NBI生技ETF經理人曾盈甄表示，隨著疫情影響消散，民眾就醫量能逐漸正常化，也帶動生技醫療類股表現相對穩定，此外，近期美國各大企業陸續公布去年第四季財報，受惠於疫情用藥需求量持續增加且多種罕見疾病藥物通過三期試驗，帶動各大廠營收表現，使得醫療保健產業的營收與獲利表現較其他產業亮眼。

後市來看，生技醫療產業營運穩健，各大藥廠也頻頻釋出新藥解盲成功、上調年度展望等利多消息，且長期來看擁有龐大的創新研發動能，題材面與成長性俱佳，全球人口老化趨勢也讓醫療需求不墜，投資前景仍可期待。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，抗震能力強；不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港，建議優先布局。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲認為，罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨占優勢，FactSet分析師預計，這些藥物去年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，不僅如此；在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐強調，市場對醫療產業的聚焦已由COVID-19疫苗及治療藥物轉回至更多其他新技術的發展推進，包括基因療法、基因編輯、細胞療法、免疫腫瘤療法等，長期將為整體產業帶來創新商機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，根據美國食品藥物管理局（FDA）的數據，截至22日止，已核准七項新藥，與去年同期相比仍維持在高檔水位，顯示藥廠仍不斷研發新款藥物，倘若有突破性的試藥結果將有望帶動後續企業營收表現，並進一步提振市場信心。

此外，今年上半年將有20場左右的醫療學術研討會召開，相關研發成果與商機題材的釋出亦有助吸引市場目光，題材面上不虞匱乏，相關類股表現值得留意。