A級債券ETF 規模、受益人衝高

債券殖利率飆高，投資買點浮現之際，台灣投資人近期掀起買債熱潮，其中主打每月領息的債券ETF吸睛力更強，近一年規模及受益人數增長快速。

根據CMoney統計，截至2月20日，中信高評級公司債ETF、中信優先金融債ETF規模分別為752億元及700億元，近一年增加239億元與169億元，同時，截至2月17日，這兩檔的受益人數也都居同類型債券之首，分別增加2.4萬人、及6,382人至2.8萬人及7,251人。

中國信託投信表示，美國聯準會去年為抑制通膨，採取激烈的手段升息，促使債券殖利率飆高，評價面更具有吸引力，兩檔月月配債券ETF近期也相當火熱，不斷吸引投資人申購，除了是因為投等債吸引力十足之外，更因為這兩檔是市場上唯二兩檔月月配ETF，讓投資人每月領息，存債存得更有感。

儘管升息進入尾聲，但尚未結束，債券價格走勢仍有波動。中信高評級公司債ETF經理人游忠憲說明，由於美國通膨降溫速度不如市場預期、聯準會鷹派立場不停，導致債市價格近期走跌，但以投資等級債為例，其價格於去年已下修逾30％，今年升息預期市場已逐步反應中，因此給予的債券風險溢酬相對去年第四季低，估計債券價格下檔空間有限，相反地，現在進場投資等級公司債ETF，在未來開始降息後，債券價格反彈力道也會較強，投資人賺資本利得的機會也大幅提升。

元大AAA至A公司債研究團隊指出，投資等級公司債價格走勢與美國公債高度相關，以歷史經驗來看只有在發生重大系統性風險時，才會出現明顯偏離，而殖利率則相對美國公債為高。目前元大AAA至A公司債指數殖利率達5.1％，而信評等級又為投資級債ETF最優。