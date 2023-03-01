通膨見頂 越股買點到

據信評機構穆迪分析，越南通膨控制得宜，今年有利通膨下滑的因子為供應鏈改善、食品價格下跌，預期第一季通膨見頂後有機會回落。投信法人指出，越南股市可開始分批布局。

日盛越南機會基金研究團隊指出，為解除地產業發展困境，確保社會住房開發資金，越南央行提出110萬億越南盾的社會住房信貸計劃及120萬億盾的優惠利率信貸計劃，在二項大禮包挹注下，地產業可望獲得大量資金流入。

同時央行也將政策引導地產與再生能源業者可延長債券本息支付，緩解違約疑慮。政府救市政策持續推出，將帶動股市表現空間。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期在越南政府基建計畫持續推出下，激勵基建相關類股漲勢，加上流動性有明顯改善，銀行、能源類股齊揚，儘管17日在連日上漲後，出現短線獲利了結賣壓湧現情況，但房地產會議結束後被正向解讀，越股仍有所支撐。

張晨瑋認為，越南房地產雜音已逐漸消化，具透明化及專業化的新制將有利於資本市場長期健全發展，而胡志明指數的估值逼近金融海嘯，股價甚至低於疫情時期，在利多政策效果陸續發酵，靜待散戶信心逐漸回籠，越股表現值得期待。在當前本益比偏低的情況下，投資人可開始布局越南主題式基金，迎接反彈動能外，也能參與越南未來經濟發展。

富邦越南ETF經理人楊貽甯強調，就評價面而言，越南股市本益比已降至歷史低點，短線反而提供落底反彈的契機。越南因具備低廉的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定，加上受惠中美貿易的轉單效益，未來仍將持續吸引投資者的青睞，歷史經驗亦顯示，歷經震盪後的12月至隔年的2月，確實是提前逢低布局越南股市的好時機。若未來越南升級成新興市場名單，將吸引更多外資資金流入，建議在跌深過後可以透過定期定額方式，加碼布局。