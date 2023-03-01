美短天期債 近一月表現突出

儘管通膨壓力有所緩和，市場對升息步入尾聲燃起希望，但美國聯準會（Fed）官員近日又再度釋出鷹派言論，又為市場增添不確定性，風險性資產波動延續，觀察近期債券ETF表現，近一月表現跌多漲少，不過整體來看以短天期美債表現較穩。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，雖然通膨已自去年高峰值明顯回落，但仍居於高點，失業率更是來到53年的低點，零售銷售更是以健康的速度增長中，各項經濟數據使得Fed繼續升息機率加大並使利率在更長時間內維持高位，市場的不確定性造成金融市場持續動盪，因此受利率波動風險影響較低的短天期公債獲得市場關注，相關ETF表現相對持穩。

李鈺涵指出，後市來看，在市場仍具不確定性之下，適合資金停泊且也可提供一定之收息的短天期債仍可望吸引資金配置，此外，以資產特性來看，美國短天期債由美國政府所發行，不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，也能提供收益優勢，再者，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，亦具備較低波動的特性，面對利率變動更能處變不驚。

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金經理人楊嘉煒認為，觀察自去年11月起全球資金已有回流美國投資等級企業債券的跡象，債券布局的甜蜜點已到。從區域配置面來看，今年美國經濟成長率仍相對其它成熟國家佳，整體美國企業盈餘成長展望也優於歐洲與新興市場，建議可優先局以美國為主的投資等級企業債券，並伺機酌量配置基本面佳，具投資價值的美國非投資等級企業債券。

中信高評級公司債經理人游忠憲表示，今年升息預期市場已逐步反應中，因此給予的債券風險溢酬相對去年第四季低，估計債券價格下檔空間有限，相反地，現在進場投資等級公司債ETF，在未來開始降息後，債券價格反彈力道也會較強，投資人賺資本利得的機會也大幅提升。

富邦投信表示，其中，雖然美國通膨連結公債的市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此建議TIPS基金非常適合作為核心資產。