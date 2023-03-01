多元債攻守兼備 變動環境首選

美國日前公布1月CPI年增率6.4％、核心CPI年增5.6％，且非農業就業人口激增51.7萬人，零售銷售大增3％，顯示美國經濟狀況比預期火熱，經濟降溫速度不如美國聯準會（Fed）預期，因此持續升息打通膨，恐怕仍會維持一段時間。

這代表，若後續通膨與就業率明顯下滑，Fed可能又會重新調整利率決策，但這也讓資本市場充斥更多不確定性。但相較於已過度樂觀的股市，去年底以來走勢穩健的債市，應是風險較小且兼顧穩健報酬的投資標的，其中又以多元債更能反映上述兩大優勢。

施羅德（環）環球收息債券產品經理王翰瑩表示，該基金投資囊括10多種債券資產、60個以上國家債券、持債超過1,000個標的；且採取靈活債信配置，以投資等級債為主、非投資等級債為輔，進可攻退可守，以投資收益極大化為目標。

為何施羅德（環）環球收息債券會在投資等級中加入非投資等級債券，王瀚瑩提出三大理由。首先，去年非投資等級債債券供給大幅下降，多數基金亦採取減持態度，未來籌碼面具相對利基。其次，去年以來，非投資等級債債信調升家數為調降家數的2倍，顯示債信狀況不若預期疲弱。

其三，即使非投資等級債債券違約狀況可能因經濟趨緩而增加，但今年的預期違約率為1.8％，可能仍低於長期平均值的3.2％。王瀚瑩強調，債券市場輪動迅速，唯有多元，才能掌握各類債券投資契機，而施羅德環球收息債券的獨家主題式投資策略，能有效掌握未來投資趨勢主題，即便今年仍是充滿不確定性的一年，依舊能協助投資人獲取穩健報酬。

施羅德觀察，國際資金已開始流入投資等級與非投資等級債券市場，債市已見資金回流，此時正是債券投資的甜蜜點，建議可以多元債券作為債市投資的核心配置，並擇機布局較高評等的投資等級與非投資等級債券部位，尤其多元債券表現仍超越全球投資等級企業債與全球公債，表現相對突出，顯示其價值面和基本面仍具有吸引力。