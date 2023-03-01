降息無望 投資首重平衡穩健

美國經濟數據強勁，推高對聯準會（Fed）升息預期。期貨數據顯示，基準利率將在6月達到5.25％～5.5％，並在今年維持此利率，降息無望、牽動股市過山車，美股標普500指數1月大漲逾6％後，2月回跌2.45％，美國兩年期公債殖利率突破去年11月高峰至4.8％之上，牽動債市走跌。投資專家建議，現階段投資核心布局還是以平衡穩健為宜。

根據Lipper數據顯示，股債同跌下，平衡型基金雖也走勢震盪，但觀察23檔境外平衡混合型基金前五名績效仍屬穩健，其中富蘭克林穩定月收益基金、施羅德環球股債收息基金與瑞銀平衡策略基金近半年與近一年都有正報酬表現，就近兩年績效來看，富蘭克林穩定月收益基金15.76％報酬率，不僅大幅領先、更是唯一一檔報酬率達雙位數的基金。

資產管理業者表示，過去一年剛好是聯準會密集升息的期間，利率從幾乎為0大幅調升至4.75％，能維持正報酬表現實屬不易，若將期間拉長至兩年，也涵蓋疫後復甦的後段行情，在市況大幅度轉變下穩定月收益基金表現能大幅度領先，顯見操作策略靈活。

資產管理業者分析，投資最難的是不論在順境與逆境下都能維持穩健表現，這主要奠基於靈活彈性的資產配置策略，富蘭克林穩定月收益基金在2020年疫情爆發時，逢低加碼股票掌握復甦行情，股權部位最高超過7成。但也抱持警覺在前年3月開始逐步減碼股票，尤其在去年通膨與升息干擾市場之際，大幅減股加債至目前債券部位已達近六成、高於股票，靈活的操作策略使得基金在起伏的市場中表現穩健。

投資專家說明，這檔基金配息金額也在過去一年當中三度調升，反映其高股利與高債息的配置並搭配掩護性買權操作，不盡增加了基金的收益水準與來源，也同步提升基金表現的穩定度。

平衡型基金可投資範圍廣、操作彈性大、進可攻退可守，專業投資團隊貼近市場操作幫投資人省去自行配置股票型與債券型基金比例的難度，一檔基金便可輕鬆做到平衡穩健的資產配置，實屬核心布局優選。