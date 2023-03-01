變因消散 固定收益前景佳

美國聯準會（Fed）之前公布的最新會議紀要，雖確定今年持續升息，但整體看來已較之前偏鴿派。法人認為，只要貨幣政策不再緊縮，固定收益市場前景會持續轉佳。

美國1月消費者物價指數年增率6.4％，生產者物價指數年增率6％，雙雙高於市場預期，加上近期美國非農就業與零售銷售數據表現亮眼，令市場擔憂聯準會將重回積極升息步調，導致美債殖利率攀升至今年新高，美國5年期公債殖利率突破4％、10年期公債殖利率攀升至3.95％。

聯博投信固定收益共同主管暨全球固定收益總監Scott DiMaggio樂觀表示，今年整體金融環境不確定性因素漸散，今年預期會是固定收益大展機會的一年，建議可均衡配置投資等級債、非投資等級債，用槓鈴策略投資可望有更好表現空間。去年各債種大幅下跌的原因，主要來自聯準會升息幅度快、通膨的波動度高，導致市場無法預測聯準會的升息步伐。

雖然近期美國數據顯示通膨仍舊僵固，但Scott DiMaggio認為，通膨高峰已過，未來可望緩慢下降，他也不諱言直到明年年底通膨才有機會降至聯準會設定的2％目標。即便如此，今年債市的不確定性相較去年已經大幅消散，是固定收益可大展身手的一年。短期內，市場仍會受通膨與地緣政治風險所干擾，建議可在投資組合中適度配置公債。

Scott DiMaggio指出，目前公債的殖利率相對具吸引力，在面對經濟趨緩的挑戰時，公債較具防禦力。不過，美國正面臨是否調高舉債上限的僵局，但他相信美國國會終究會避免倒債情況發生，投資人無須過於擔心，只是過程中不免引發波動。

晨星基金研究團隊分析，雖然債券殖利率因預期聯準會終端利率上升而走高，但在經濟硬著陸和經濟衰退的陰霾仍佔據投資人心房的環境中，債券仍持續展現價值。債券又常被稱作固定收益，顧名思義，即是會提供債息收益。殖利率處於10年未見的水位且債券為股票之外的另類選擇。在獲利風險升高的環境中，債券提供了降低投資組合風險的能力。此作法雖然沒有在去年發揮作用，但現在債券的殖利率也大幅提高。