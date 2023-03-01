外資回頭 H1分批低接好時機

台灣企業今年獲利可能走弱，但與去年相比的最差時間點，可能落在上半年，下半年起衰退幅度將收斂，投信法人建議，台股可在上半年提前分批布局。

日盛高科技基金研究團隊表示，過往經驗顯示，股價底部會領先企業獲利約2季至3季，配合美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，意味台股底部可能已過，因此今年股市將相對樂觀。外資自今年以來已回補金額約為過去三年累積賣超逾2.2兆元的1成左右，然該回補金額較先前賣超幅度仍低，資金行情尚未結束，建議可趁勢介入台股基金，掌握反轉契機。

凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷指出，隨企業庫存去化完成，獲利下修週期可望在今年上半年結束；觀察築底常見4階段：評價下修、企業獲利下修、評價上揚、企業獲利上揚。目前評價已回復到合理水準，可能已經在評價上揚階段，只待企業獲利落底，就可望迎來企業獲利上揚的主升段。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧認為，台股自今年開春以來表現亮眼，在政策力挺之下，台股長線趨勢偏多，消費類股也將受惠於解封，迎來強勁復甦，惟近期中美台角力風雲再起，投資人須留意短期政治風險的市場波動，長期資金布局可低檔分批介入政策性題材的族群，長期仍相對看好半導體、AI、綠能及電動車等族群。

國泰投信總經理張雍川分析，經過去年的本益比修正，台股如今築底跡象已慢慢浮出，國泰投信看好台股未來發展。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民強調，Fed自去年12月放慢貨幣緊縮步調、加上隨大陸疫情封控措施解封，以及國內半導體供應鏈庫存去化接近尾聲，使投資氣氛好轉，後續若有庫存去化或訂單回流消息，有望挹注台股基本面動能，使修復行情延續。