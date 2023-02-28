亞洲非投資級債 殖利率吸睛

今年以來東南亞引領及大陸債市回穩，ICE亞洲非投資等級債券指數上漲4.6％，全球債市表現佳。對於亞洲非投資級債後市，以目前12.87％殖利率來看，非投資債仍具吸引力，然仍須留意大陸房地產政策成效、以及各國貨幣政策變動。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，大陸政府相關單位持續釋出振興實體經濟、房地產政策和金融措施，證監會加碼房地產「第三支箭」，推動私募股權基金發揮更大作用，促進房地產市場盤活存量，推升亞洲債市表現，使亞洲非投資等級債券自去年11月以來大幅上漲後進入高檔震盪，即便價格指數回升至64.54美元、但相對其100美元票面仍屬低位，價值面深具優勢。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊認為，亞洲非投資等級債券的利差現為766基本點，殖利率為12.87％，皆遠高於五年平均值，加上擁有低存續期間特性，深具價值面優勢。大陸解封利多及相關房地產政策持續出台，有利該板塊，將持續關注較高評級且政策支持之龍頭房企，後市則持續關注房地產政策成效。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰表示，雖然美國升息尚未結束，但新興債市在經濟成長加速、評價面較其他主要券種便宜、高殖利率與政經改革契機等多重題材加持下，新興市場經濟前景較之前樂觀。整體而言，亞洲新興市場投資等級債券投資價值仍明顯優於其他投資級固定收益商品，再加上其進可攻退可守之穩健特性，料將吸引資金持續流入，可望支撐其未來表現。

台新投信預期，大陸開放邊境與聯準會（Fed）已接近升息終點，樂觀情緒帶動下，今年以來新興市場企業債已表現亮眼。展望新興市場債後市，預期央行最鷹派時期已經過去，尤其新興市場央行，因為新興央行已領先FED開始升息循環，貨幣政策分化有助於抵消已開發國家帶來的不確定性，加上大陸防疫政策轉向大開放，有助於亞洲債券表現，看好新興市場債後市表現。

根據統計，升息末端至停止升息，新興短債（新興市場一～三年企業債指數）不論三個月、六個月或一年皆呈現正報酬，目前正是布局良機。