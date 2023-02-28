墜落天使債危機入市有賺頭

投信法人指出，美國Fallen Angel（墜落天使）債券在過去十年的景氣循環中已出現過四次價格修正，分別為2013年美國聯準會（Fed）宣布QE（量化寬鬆）退場、2015年頁岩油危機能源業倒閉潮、2018年中美貿易戰升息引發衰退疑慮，及2020年初全球新冠疫情爆發，Fallen Angel指數票面價格大幅走低。根據經驗，每逢低點買進Fallen Angel債券並持有一年，在過去四次價格修正的歷史經驗中，皆獲得不錯報酬。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，通膨數據低於預期，Fed放緩升息步伐，儘管預計2024年才有機會降息，但市場價格多已反應升息訊息，若未來失業率上升或經濟明顯放緩，Fed鷹派論調可能再次收斂，有利於Fallen Angel債券表現。

未來在經濟放緩下，將有更多Fallen Angel標的，預估今年約400億美元至500億美元的債券增加投資選項。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵指出，受美債殖利率大幅攀升影響，去年全年固定收益初級市場發行量驟減，與前年相較的年減幅約8成。但隨著美國升息步調放緩，利率風險降低可望活絡整體初級市場，預估今年總發行量將較去年成長約9成，淨發行量則較去年成長約5成，但兩者均仍低於長期均值，可望為非投資級債市提供技術性支撐。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊認為，從近期持續下行的通膨及偏弱的製造業數據來看，即使就業相關數據表現依舊強勁，但市場普遍認為美國升息高峰已近，提振市場對於風險承受度，預期非投資等級債券將有表現機會。目前科技非投資債券利差約為424個基本點、殖利率約為8.36％皆高於五年均值、深具價值。

野村投信固定收益部主管謝芝朕強調，今年通膨可望大幅走低，Fed將停止升息，債券市場前景趨向樂觀，市場對美國聯邦基準利率普遍預估在6月達到5％高點，但市場已開始陸續反映債市的利多因素，美國10年期公債殖利率在去年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳。