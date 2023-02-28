多重資產策略 掌握股債反彈機會財

今年全球通膨預期將自高點逐漸回落，伴隨著升息漸進尾聲，股債市可望築底反彈後浮現的投資契機。投信法人建議，投資人可由避險模式切換頻道至布局模式，利用多重資產的投資策略，一方面採取較低風險的高信評或低存續期間債券策略，另一方面參與循環性產業的復甦行情，雙向掌握股債反彈的機會財。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，財報陸續公布，如先前預估獲利下修趨勢仍要持續一季至二季，目前市場的正面氣氛奠基在美國聯準會（Fed）將提前停止升息，及大陸經濟開放與歐元區經濟優於預期的想像，支撐美股站上年線位置，但仍須防範Fed政策反覆的可能與後續大廠獲利數字與財測的不確定性。短線市場氣氛好轉，但在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，以分散風險，股債比可調整為55比45。

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘指出，全球經濟短線仍難有立竿見影的恢復，但隨著美國升息循環逐步放緩，通膨壓力緩解，加上大陸解封，全球經濟有望緩步走出陰霾，也為當前經濟局勢帶來轉機。

今年市場波動仍難以避免，投資人操作上，建議採取價值防禦配置，透過全球組合基金多元配置，價值股長線仍優於成長股配置，並可挑選表現穩定的基金作為核心配置，合理分散風險。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，收益型資產中的美國公債和美國特別股，優勢在波動度低且收益率高，適合在目前震盪階段優先布局。收益型資產涵蓋防禦性類股，如台灣高股息ETF、美國金融特別股等。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳強調，不論升息終點是否往後推遲，在升息可望見頂環境下，債券價格再跌空間有限，投資價值浮現，可布局投資等級債券與非投資等級債券貢獻高殖利率息收，並納入部分掩護性買權在市場震盪期間收取更多權利金，雙管齊下提供息收水準有力支撐。

日盛目標收益組合基金研究團隊建議，公債殖利率與股息殖利率的利差擴大，顯示債市投資價值優異、投資人買進債券的誘因提升，投資風險意識一定要有，可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。