台股殖利率撐盤 多空決戰三變數

美國聯準會（Fed）升息仍處於現在進行式，財報訊息持續公布中，訊息多空不定，使盤勢震盪。但法人表示，台股現金股利殖利率近5％，居全球主要股市最高，未來數個月上市櫃公司將公布配股配息率，預期台股處於輪動格局應低檔有撐，投資人可逢低續布局台股及台股基金。

法人指出，台股目前持續區間震盪狀態，未來最重要指標股應該是台積電和創意，前者代表多方指標，後者代表IC設計指標，目前多方占上風，中期可觀察幾個重要變數，其一是美元指數和新台幣強弱將影響資金移動方向。其次Fed何時停止升息和降息。其三是台股和美股進入密集財報階段，觀察重量級公司走勢，包括蘋果、微軟和英偉達。

全球通膨未解，那斯達克和費城半導體指數區間格局，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。Fed貨幣政策仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向，目前建議「逢低布局」台股及台股基金。

在亞股中，台股和陸股、印度並列看好的標的。復華中小精選基金經理人趙建彰認為，儘管電子產業仍處於調整庫存調整階段，不過隨市場風險情緒好轉，加上外資資金回流，有利台股延續評價修復及資金行情。布局建議以今年具獲利成長及新產業趨勢／新技術之題材，如電動車、先進製程、減碳綠能儲能或受惠疫情解封之傳產內需族群。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，近期美國科技股那斯達克與費半漲勢有動能減弱情形，台灣整體企業獲利下修循環尚未扭轉之際，可能壓抑後續大盤反彈空間。

短期國際行情震盪加大，但去年全面悲觀、空頭的氣氛，研判不至於再出現，台股可能出現產業輪動表現，指數以盤代跌，中小型股在前波表現落後，可望接棒演出。若見台股拉回震盪整理，宜站在買方，採取下檔分批承接，布局下波多頭行情。