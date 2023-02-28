存金融股不如存債 這檔ETF殖利率逾5％

債市來到甜蜜點了！現在買債等於是跳樓價、殖利率高掛逾5%，等降息後還有價差可賺，建議股債一起存，快速養大夢想基金或退休金。專家表示，存金融股不如存金融債ETF，因為金融債違約率非常低，又有息收保護，一旦債市反彈10%，就可賺到波段價差，推薦中信優先金融債（00773B）規模大，流動性佳，月月配息勝季配息，隨時可獲利了結。

外匯專家李其展在非凡財經節目《錢線百分百》中表示，投資等級債和非投資等級債（高收益債）不一樣，投資等級債是信評公司如穆迪、標準普爾等，根據公司營運狀況，評估這家公司是否賺錢、產業是否有前途，如果覺得是一間好公司，就會給好的評級。

反觀非投資等級債，現在稱為高收益債，因信評公司評估營運風險比較大，這些公司就得用高利率，比如3%、5%或10%發債，才借得到錢。投資等級債的公司，未來5年或10年倒閉機率，可能僅1%或更低，但非投資等級債可能會讓你直接本都沒了。

從彭博投資等級債指數年度報酬率來看，從2000年到2022年，幾乎沒有連2年是負報酬的，只有2022年偏離正常範圍，大跌近4成，未來很有可能會均值回歸。去年價券價格暴跌37.9%，殖利率上噴至5.4%的收益甜蜜點，是近10幾年來從沒看過的高殖利率水準。

金融業有政府監管，風險確實比一般企業來得低

李其展表示，債市去年跌很多，今年就算彈一點，也能賺到價差，比如只要短線反彈10%，就能賺10%，如果沒有起色，平穩的過了半年或1年，至少長線還有5.4%高殖利率，此時投資債券相關商品，可說是進可攻退可守。

從聯邦資金利率和投資級公司債指數走勢來看，投資級公司債指數是投資好公司，指數一路慢慢往上；而升息循環會使債券價格下跌，2年期及10年期美債殖利率攀高，在升息循環到頂後，接著不是利率走平，就是降息，依過去經驗，升息循環頂峰之後就是降息，2年報酬率平均漲2成。美國有可能3月還會升息2碼，現在不一定是最好買點，但可以準備進場了。

從長期債來說，金融債違約率只有非金融業的1/3。長期債券違約率約4-5%，金融債違約率僅1%多。李其展指出，金融業有政府監管，風險確實比一般企業來得低。

李其展以中信優先金融債（00773B）為例，追蹤彭博10年期以上優先順位金融債指數，平均信評A+，都是投資級的好公司，基金規模705億元相當高，年費用率0.26%，殖利率5.34%，前5大持股是摩根大通銀行、美國銀行、摩根士丹利信評都是A，高盛集團和花旗集團A-。

至於月月配息債ETF要如何挑？李其展以3步驟教大家，先看規模大小、受益人多寡，再來看成交量高低，最後是配息頻率。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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