債券ETF 長線績效看俏

相較今年以來台中美股票ETF基金約7％～8％的績效表現，投信發行的海外一般債券型ETF基金則僅有0.3％的報酬。不過，今年投信法人普遍看好債市的表現，也建議投資透過債券ETF來降低資產波動度，預期主要國家的升息空間有限、利率風險降低，加上債券收益率拉高後，投資價值增加，建議可維持較低現金水位，並視市場信心與平價動態調整持債水位。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，今年債市收益率拉高，布局時建議可聚焦於多元信用債券，而因目前信用債收益率仍在相對高點，故建議可維持較高的信用債水位，但主要著重中天期存續期且較高收益率的券種，藉此參與較高息收相關機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟仍相當具有韌性，若是通膨在下半年明顯減速，應可看到升息終點。雖然今年企業的營收與獲利下滑，然而仍有具備營運效率與維持利潤率的優質企業機會可尋，預期股市將延續震盪走勢，但可趁此發掘股價被錯殺的優質標的。相對而言，則更看好高品質債券將優於股票的機會，因為在債券殖利率大幅攀升後，締造未來債息和資本利得很大的收益空間機會。

群益10年期以上金融債ETF基金經理人謝明志表示，對於希望兼顧報酬和風險的投資人來說，現階段除了股市外，建議可建立債券部位，透過債券ETF布局，不僅投資門檻和交易成本較直投債券低，還可享有免證交稅的優惠，也降低投資組合風險，此外，除了基金收益率之外，尚可穩定配息。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人張浩宸表示，近期聯準會升息腳步放緩，金融市場流動性壓力減輕，股債皆正面反應。根據歷史經驗，在升息尾聲階段，公債及投資等級債往往會提前反應利率終點，投資人可分批布局。