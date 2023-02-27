股票ETF甩頹勢 台美陸各具題材

今年來全球股市一掃去年頹勢漲多跌少，也讓投信發行的股票ETF基金績效長紅，其中台股、美股科技相關ETF表現相對佳。檢視今年以來各類股票型ETF基金表現，正向原型ETF基金全數交出正報酬表現，其中台股、美國、陸股相關ETF基金表現最佳。投信法人表示，最新美國核心CPI數字公布為6.4％，儘管仍在高檔，但已從高峰下滑，迎來股市樂觀氣氛，預期中美台股市各具題材，第二季表現可期，建議投資人可趁首季拉回逢低布局。

投信法人表示，ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人，不用煩惱該選那一支股票，也不用費心考慮要投那一檔基金，省去投資人許多麻煩，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。

以台股而言，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，目前台股呈現高檔震盪格局，若預期未來台股趨勢向下，則可利用反向ETF進行操作，透過槓反ETF的靈活操作，同時掌握台股多空投資契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，以眾人目前身處Fed「縮減資產負債表」的緊縮政策的大週期，同時面臨外資熱錢回流的兩大衝突浪潮中。猶如面臨金融市場退潮期的一波上升浪，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。

中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧表示，AI時代下，加速了電動車、物聯網的發展，而AI的新應用則又帶動高效能運算（HPC）等新需求的持續成長，估計AI晶片在2023年將進入高成長期，長期仍看好半導體產業鏈，加上現在庫存正位於庫存去化期，半導體股走勢仍有所波動，投資人可逢低布局半導體ETF，以掌握後續反彈動能。

另外，大陸解封後，相關資產價格持續走揚，永豐投信表示，國際貨幣基金組織（IMF）上月底調升今年大陸經濟增長，預期對全球經濟增長貢獻率達四分之一，而目前陸股的漲升行情，更具體反映出市場對大陸今年經濟復甦機會的期待，以及投資人對大陸救市政策的認同，尤其科技產業在官方積極支持下，成長潛力強勁，預料股價後市應有不少表現機會。

匯豐投信表示，隨著大陸經濟重新開放，民間消費旅遊大幅提升，為企業獲利帶來正向展望。