台股基金夯 中小、科技最強

根據統計，今年來投信發行的各類股票型基金中台股基金表現優於海外股票基金，其中又以科技型、上櫃型表現最佳，今年以來報酬率達14.19％打敗其他各類股票型基金，中小型與中概股型的台股基金也以逾13％的績效緊接在後；表現較差的則為海外市場與資源產業相關基金，其中日本股票型與全球資源型基金墊底。

展望3月之後的台股市場，投信法人表示，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，建議投資人採取定時定額方式進場，雖然股票市場波動劇烈，不過透過台股基金定期定額方式投資多能有不錯的回報，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，台股電子股，在PC、NB持續有調節庫存的壓力，但預期今年上半年可望逐步解決，迎接下半年回補庫存之行情。手機則是庫存調整完畢，等待需求浮現的拉貨潮，電動車相關的晶片需求則仍是持續維持成長的態勢。電子產業供應鏈上半年陸續進行庫存調整，下半年業績可望回溫。

但美國1月CPI年增6.4％，略高於市場預期，引發市場再度預期聯準會對升息的態度又將轉為鷹派。配合美股超級財報周之後，科技股股價累積不少的漲幅，短期股市將進入高檔震盪整理。